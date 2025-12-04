Курс доллара 77.4631   Курс евро 89.8514  
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2025 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
сегодня 15:48

Число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре сократилось вдвое по сравнению с октябрем

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре сократилось на 53% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 71.3 тыс. против 153.07 тыс. в октябре.

По сравнению с ноябрем 2024 года показатель увеличился на 24%.

Всего за 11 месяцев 2025 года было объявлено о планируемом увольнении 1.17 млн сотрудников, что оказалось на 54% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Показатель оказался максимальным с 2020 года.

