Компонента занятости индекса ISM Services США в ноябре умеренно выросла, но осталась в области спада

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре выросла до 48.9 пункта против 48.2 месяцем ранее.

Тем не менее, индикатор остался ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

