Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в ноябре умеренно выросла

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в ноябре выросла до 58.5 против 58.0 месяцем ранее.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 59.5.