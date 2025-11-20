Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в октябре выросли на 1.2% (расширенное сообщение)

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре выросли на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.1 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.08 млн домов.

По сравнению с октябрём 2024 года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 1.7%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 415.2 тыс. долл, повысившись на 2.1% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу октября составили 1.52 млн доступных покупателям домов, сократившись на 0.7% по сравнению с сентябрём, но увеличившись на 10.9% в годовом сравнении.

В октябре потребовалось бы 4.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.5 в сентябре и 4.1 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в октябре в среднем составил 34 дня против 33 в сентябре и 29 в октябре 2024 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в октябре достигла 6.25% годовых в сравнении с 6.35% в сентябре и 6.43% годом ранее.