EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились на 3.4 млн баррелей, запасы нефтепродуктов выросли на 2.5 млн баррелей

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 14 ноября, снизился на 3.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 0.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.2 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.5 млн барр., составив 410.9 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 221 млн барр. меньше, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 0.7 млн барр. и составили 21.8 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.834 млн барр. в сутки против 13.862 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 14 ноября, выросли на 4.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.8 млн барр.