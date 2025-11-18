Курс доллара 80.9448   Курс евро 93.7804  
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 ноября 2025 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
18.11.2025 18:05

Индекс деловой активности на рынке жилья США в ноябре умеренно вырос

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в ноябре составил 38 пунктов против 37 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение индекса до 36 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

