EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 6.4 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 1.5 млн баррелей

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 7 ноября, вырос на 6.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 1.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 0.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.6 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.8 млн барр., составив 410.4 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 221.5 млн барр. меньше, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 0.4 млн барр. и составили 22.5 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.862 млн барр. в сутки против 13.651 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 ноября, выросли на 1.3 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.94 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.04 млн барр.