Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.3 млн баррелей

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 ноября, выросли на 1.3 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.94 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.04 млн барр.

Сегодня в 20:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.1 млн барр.