mfd.ruНовостиФинансовые новости5 ноября 2025 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
05.11.2025 16:20

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 42 тыс.

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в октябре выросло с учётом сезонных колебаний на 42 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 32 тыс.

В сентябре число рабочих мест снизилось на 29 тыс., пересмотрено с -32 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в октябре уменьшилось на 10 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) сократилось на 21 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 73 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг увеличилось на 33 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства выросло на 9 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

