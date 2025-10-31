Курс доллара 80.5037   Курс евро 93.3894  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2025 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
сегодня 17:35

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в октябре умеренно вырос

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в октябре вырос до 43.8 против 40.6 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 42.3.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

сегодня
18:08
ПАССАЖИРОПОТОК АВИАКОМПАНИЙ РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 84 МЛН ЧЕЛОВЕК - РОСАВИАЦИЯ
сегодня
18:00
Использование ИИ в бюджетном процессе стало ключевой темой финдиалога РФ и ОАЭ - Минфин
сегодня
17:43
Нотариусы будут предупреждать наследников о кредитах наследодателя с ноября 2025 г
сегодня
17:36
ЦБ РФ с 1 декабря ужесточит регулирование кредитования крупных закредитованных компаний
сегодня
17:35
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в октябре умеренно вырос
сегодня
17:24
ЦБ РФ с 1 декабря ужесточит регулирование кредитования крупных закредитованных компаний
сегодня
17:06
"Газпром" в пятый раз за месяц побил рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"
сегодня
16:22
Уже более 100 тыс билетов оформили пассажиры с детьми на спецместа в поездах РФ - ФПК
сегодня
15:59
Власти: постепенное восстановление темпов роста экономики Москвы ожидается в 2027-2028 гг
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.