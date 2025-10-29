Заявление ФРС США: программа количественного ужесточения - QT будет завершена 1 декабря

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 29 октября 2025 года.

Имеющиеся показатели свидетельствуют об умеренном росте экономической активности. Рост занятости в этом году замедлился, уровень безработицы немного вырос, но оставался низким до августа; более поздние данные подтверждают эту динамику. Инфляция выросла с начала года и остается немного повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность относительно экономических перспектив остается высокой. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата и считает, что риски снижения занятости в последние месяцы возросли.

В поддержку своих целей Комитет и в свете изменения баланса рисков решил понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта до 3.75-4.00%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет принял решение завершить 1 декабря сокращение совокупного объема ценных бумаг в портфеле ФРС. Комитет твердо привержен поддержанию максимальной занятости и возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя денежно-кредитной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценки Комитета будут учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по денежно-кредитной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Сюзан Коллинз; Лиса Кук; Остан Гулсби; Филип Джефферсон; Альберто Мусалем; и Кристофер Уоллер. Против решения Комитета проголосовал Стивен Миран, который предпочел бы на этом заседании понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта. Также против решения Комитета проголосовал Джеффри Шмид, который предпочел бы сохранить диапазон ставки без изменений.