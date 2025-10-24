Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения, инфляционные ожидания уменьшились

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в октябре составил 53.6.

Показатель был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением 55.0. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 54.6.

В сентябре значение индекса составило 55.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине октября составил 4.6%, как и в начале месяца, против 4.7% в сентябре.