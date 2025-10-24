Курс доллара 80.9713   Курс евро 94.0820  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2025 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
24.10.2025 17:12

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения, инфляционные ожидания уменьшились

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в октябре составил 53.6.

Показатель был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением 55.0. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 54.6.

В сентябре значение индекса составило 55.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине октября составил 4.6%, как и в начале месяца, против 4.7% в сентябре.

Другие новости

24.10.2025
18:11
Запрет криптомайнинга на части территории Приангарья был правильным решением - Шульгинов
24.10.2025
17:48
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ С СУББОТЫ - 11,31 РУБ, ДОЛЛАРА - 80,97 РУБ, ЕВРО - 94,08 РУБ - ЦБ РФ
24.10.2025
17:28
Россия даст ответ на санкционный "пакет" ЕС, последуют действенные жесткие шаги - МИД РФ
24.10.2025
17:19
В БРЮССЕЛЕ СТАРАТЕЛЬНО "ПОСКРЕБЛИ ПО СУСЕКАМ", ЧТОБЫ НАПОЛНИТЬ 19-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ - МИД РФ
24.10.2025
17:12
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения, инфляционные ожидания уменьшились
24.10.2025
16:54
Индекс Services PMI США в октябре превысил прогноз
24.10.2025
16:54
Индекс Manufacturing PMI США в октябре умеренно вырос
24.10.2025
16:40
Биржевые цены на сахар в мире вновь обновили минимум с 2021 г
24.10.2025
16:27
Санкции США против нефтяных компаний РФ вряд ли повлияют на их проекты с Eni - финдиректор
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.