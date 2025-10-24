Курс доллара 80.9713   Курс евро 94.0820  
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2025 г.Годовая инфляция в США в сентябре выросла на 3%
24.10.2025 15:57

Годовая инфляция в США в сентябре выросла на 3%

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4% после повышения на 0.4% в августе.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.0% против 2.9% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в августе.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.0% против 3.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.1%.

