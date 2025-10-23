Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре выросли на 1.5% (расширенное сообщение)

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре выросли на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.06 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.06 млн домов.

По сравнению с сентябрем 2024 года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 4.1%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 415.2 тыс. долл, повысившись на 2.1% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу сентября составили 1.55 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 1.3% по сравнению с августом и на 14% в годовом сравнении.

В сентябре, как и в июле-августе, потребовалось бы 4.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.2 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в сентябре в среднем составил 33 дня против 31 в августе и 28 в сентябре 2024 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в сентябре достигла 6.35% годовых в сравнении с 6.59% в августе и 6.18% годом ранее.