Компонента занятости индекса ISM Services США в сентябре выросла, но осталась в области спада

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре выросла до 47.2 пункта против 46.5 месяцем ранее.

Тем не менее, индикатор остался ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.