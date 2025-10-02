Курс доллара 81.0085   Курс евро 95.3411  
вчера 15:31

Число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре сократилось по сравнению с августом на 37%
вчера 15:31

Число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре сократилось по сравнению с августом на 37%

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре сократилось на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 54.06 тыс. против 85.98 тыс. в августе.

По сравнению с сентябрем 2024 года показатель снизился на 26%.

Всего в январе-сентябре было объявлено о планируемом увольнении 946.4 тыс. сотрудников, что оказалось на 55% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Показатель оказался максимальным с 2020 года.

