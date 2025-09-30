Курс доллара 82.6084   Курс евро 96.8644  
вчера 17:06

Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился, инфляционные ожидания улучшились

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 94.2 пункта против 97.8 месяцем ранее (пересмотрен с 97.4).

Аналитики прогнозировали сентябрьский показатель на уровне 96.0.

Индекс оценки текущей ситуации упал на 7 пунктов до 125.4.

Индекс экономических ожиданий снизился на 1.3 пункта до 73.4.

Индекс экономических ожиданий остался ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на риски рецессии в США в следующие 8-12 месяцев, по оценке Conference Board.

Компонента инфляционных ожиданий на 12 месяцев снизилась до 5.8% против 6.1% в августе и 5.0% в конце 2024 года. Пикового значения в 7.0% показатель достиг в апреле 2025 года.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

