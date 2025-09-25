Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе сократились на 0.2% (расширенное сообщение)

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в августе сократились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.0 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.96 млн домов.

По сравнению с августом 2024 года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 1.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 422.6 тыс. долл, повысившись на 2% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу августа составили 1.53 млн доступных покупателям домов, сократившись на 1.3% по сравнению с июлем, по увеличившись на 11.7% в годовом сравнении.

В августе, как и в июле, потребовалось бы 4.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.2 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в августе в среднем составил 31 день против 28 в июле и 26 в августе 2024 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в августе достигла 6.59% годовых в сравнении с 6.72% в июле и 6.50% годом ранее.