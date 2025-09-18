Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в августе снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июле (пересмотрен с -0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.