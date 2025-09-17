Курс доллара 82.9987   Курс евро 98.2994  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2025 г.ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США и пони...
вчера 21:44

ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США и понизила прогноз по ключевой ставке

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 17 сентября, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта (п.п.) до 4.00-4.25%.

Решение совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Новый член FOMC Стивен Миран - экономический советник президента США, выдвинутый в состав Комитета по рекомендации Дональда Трампа, проголосовал против решения ФРС, предложив понизить ключевую ставку на 50 п.п.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с июньской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики на 2025-2027 г.г., пересмотрен в сторону понижения.

В 2025 году ожидается медианная ставка по федеральным фондам на уровне 3.6% (июньский прогноз: 3.9%), в 2026 году – 3.4% (ранее: 3.6%), в 2027 году – 3.1% (ранее: 3.4%), в 2028 году – 3.1%. В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 3.0% (прогноз без изменений).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), пересмотрен частично. В 2025 году ставка ожидается в диапазоне 3.6-4.1% (ранее: 3.9-4.4%), в 2026 году - 2.9-3.6% (ранее: 3.1-3.9%), в 2027 году - 2.9-3.6% (без изменений), в 2028 году – 2.8-3.6% (новый прогноз); в долгосрочной перспективе - 2.8-3.5% (ранее: 2.6-3.6%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС повысила прогноз по динамике ВВП США, но ухудшила прогноз по инфляции на 2026 год.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2025 году увеличится на 1.6% (ранее: 1.4%), в 2026 году вырастет на 1.8% (ранее: 1.6%), в 2027 году повысится на 1.9% (ранее: 1.8%), в 2028 году расширится на 1.8% (новый прогноз). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2025 год составил 4.5% (без изменений); на 2026 год: 4.4% (ранее: 4.5%); на 2027 год: 4.3% (ранее: 4.4%); на 2028 год: 4.2% (новый прогноз), на долгосрочную перспективу: 4.2% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2025 год: 3.0% (без изменений); на 2026 год: 2.6% (ранее: 2.4%); на 2027 год: 2.1% (без изменений); на 2028 год: 2.0% (новый прогноз); на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2025 год: 3.1% (без изменений); на 2026 год: 2.6% (ранее: 2.4%); на 2027 год: 2.1% (без изменений); на 2028 год: 2.0% (новый прогноз).

Другие новости

вчера
23:19
Глава ФРС США пообещал сохранить независимость от администрации Трампа
вчера
22:32
Союзники США не могут требовать усиления давления на Москву, покупая нефть из РФ - Уитакер
вчера
22:08
ГЛАВА ФРС ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОКА НЕ ГОТОВ КОММЕНТИРОВАТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ СВОЕЙ ОТСТАВКИ В МАЕ 2026 Г НА ФОНЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ТРАМПА
вчера
21:45
ФРС намерена сохранить независимость от американской администрации - Пауэлл
вчера
21:44
ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США и понизила прогноз по ключевой ставке
вчера
21:35
ФРС ОТМЕЧАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ЗАНЯТОСТИ В США И УВЕЛИЧЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ВЫШЕ ЦЕЛЕВОЙ - ПАУЭЛЛ
вчера
21:21
Биржевая цена на золото обновила максимум после решения ФРС США о понижении учетной ставки
вчера
21:17
Заявление ФРС США: снижение ключевой ставки вызвано ухудшением ситуации на рынке труда
вчера
21:04
ФРС США впервые с декабря 2024 г понизила базовую процентную ставку - до 4-4,25% годовых
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.