ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США и понизила прогноз по ключевой ставке

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 17 сентября, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта (п.п.) до 4.00-4.25%.

Решение совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Новый член FOMC Стивен Миран - экономический советник президента США, выдвинутый в состав Комитета по рекомендации Дональда Трампа, проголосовал против решения ФРС, предложив понизить ключевую ставку на 50 п.п.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с июньской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики на 2025-2027 г.г., пересмотрен в сторону понижения.

В 2025 году ожидается медианная ставка по федеральным фондам на уровне 3.6% (июньский прогноз: 3.9%), в 2026 году – 3.4% (ранее: 3.6%), в 2027 году – 3.1% (ранее: 3.4%), в 2028 году – 3.1%. В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 3.0% (прогноз без изменений).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), пересмотрен частично. В 2025 году ставка ожидается в диапазоне 3.6-4.1% (ранее: 3.9-4.4%), в 2026 году - 2.9-3.6% (ранее: 3.1-3.9%), в 2027 году - 2.9-3.6% (без изменений), в 2028 году – 2.8-3.6% (новый прогноз); в долгосрочной перспективе - 2.8-3.5% (ранее: 2.6-3.6%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС повысила прогноз по динамике ВВП США, но ухудшила прогноз по инфляции на 2026 год.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2025 году увеличится на 1.6% (ранее: 1.4%), в 2026 году вырастет на 1.8% (ранее: 1.6%), в 2027 году повысится на 1.9% (ранее: 1.8%), в 2028 году расширится на 1.8% (новый прогноз). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2025 год составил 4.5% (без изменений); на 2026 год: 4.4% (ранее: 4.5%); на 2027 год: 4.3% (ранее: 4.4%); на 2028 год: 4.2% (новый прогноз), на долгосрочную перспективу: 4.2% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2025 год: 3.0% (без изменений); на 2026 год: 2.6% (ранее: 2.4%); на 2027 год: 2.1% (без изменений); на 2028 год: 2.0% (новый прогноз); на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2025 год: 3.1% (без изменений); на 2026 год: 2.6% (ранее: 2.4%); на 2027 год: 2.1% (без изменений); на 2028 год: 2.0% (новый прогноз).