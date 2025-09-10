Индекс цен производителей США в августе снизился на 0.1%

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в июле (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.6% против 3.1% в июле (пересмотрен с +3.3%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 3.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе снизился также на 0.1% на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в июле (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.8% против 3.4% в июле (пересмотрен с +3.7%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.5%.