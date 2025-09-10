Курс доллара 85.6647   Курс евро 99.7367  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 сентября 2025 г.Индекс цен производителей США в августе снизилс...
10.09.2025 15:41

Индекс цен производителей США в августе снизился на 0.1%

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в июле (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.6% против 3.1% в июле (пересмотрен с +3.3%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 3.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе снизился также на 0.1% на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в июле (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.8% против 3.4% в июле (пересмотрен с +3.7%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.5%.

Другие новости

10.09.2025
16:18
Мишустин назвал одной из ключевых задач повышение качества инвестклимата в РФ
10.09.2025
16:06
Мировой спрос на газ по итогам 2025 г вырастет на 1,7%, до 4,2 трлн кубометров - МГС
10.09.2025
16:01
Инфляция в России замедляется благодаря принятым мерам - Мишустин
10.09.2025
15:54
ИНФЛЯЦИЯ В РФ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ПРИНЯТЫМ МЕРАМ - МИШУСТИН
10.09.2025
15:41
Индекс цен производителей США в августе снизился на 0.1%
10.09.2025
15:30
Биржевая цена бензина Аи-95 в России снизилась пятую торговую сессию подряд
10.09.2025
15:10
ЕС В РАМКАХ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, НЕ ПРИМЕТ МЕРЫ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОГРАНИЧАТ ЗАКУПКИ НЕФТИ И ГАЗА, ИЗ-ЗА "ДЕЛИКАТНОСТИ ТЕМЫ" - WSJ
10.09.2025
14:33
РОАД предлагает отправлять автомобили на утилизацию после 20-25 лет службы
10.09.2025
13:57
Москва обеспокоена безопасностью туристов РФ, которые могут находиться в Непале - Песков
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.