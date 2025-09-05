Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.2 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным июльским показателем. Ранее сообщалось, что в июле показатель составил 34.3 часа.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.53 долл против 36.43 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В июле почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в августе выросла на 3.7% против 3.9% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в августе повысилась до 1249.33 долл в сравнении с 1245.91 долл месяцем ранее.