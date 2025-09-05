Курс доллара 81.5556   Курс евро 95.4792  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2025 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
05.09.2025 15:40

Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.2 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным июльским показателем. Ранее сообщалось, что в июле показатель составил 34.3 часа.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.53 долл против 36.43 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В июле почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в августе выросла на 3.7% против 3.9% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в августе повысилась до 1249.33 долл в сравнении с 1245.91 долл месяцем ранее.

Другие новости

05.09.2025
16:13
Трутнев о перспективах сотрудничества России с США на Аляске: всегда лучше дружить
05.09.2025
16:02
Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в энергетику Лаоса - премьер республики
05.09.2025
15:57
Южнокорейский город Пхохан стремится стать транспортным узлом Северного морского пути
05.09.2025
15:41
Криптобанк может появиться в Белоруссии - Белта
05.09.2025
15:40
Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе не изменилась, средние зарплаты выросли
05.09.2025
15:36
Альтернативный уровень безработицы в США в августе вырос на 0.2 п.п.
05.09.2025
15:34
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в августе вырос на 0.1 п.п.
05.09.2025
15:33
Уровень безработицы в США в августе вырос на 0.1 п.п.
05.09.2025
15:32
Число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 38 тыс.
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.