4 сентября 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:43

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 7 тыс.

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 августа, составило 237 тыс., увеличившись на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 230 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 229 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 231 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 августа, снизилось на 4 тыс. и составило 1.940 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.954 млн до 1.944 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.947 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 августа, сократилось на 21.2 тыс. и составило 1.966 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.868 млн.

