03.09.2025 17:11

Объём производственных заказов в США в июле сократился на 1.3%

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июле сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 4.8% в июне.

Аналитики прогнозировали сокращение объёма заказов в промышленности США в июле на 1.3%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июле, согласно финальному отчёту, уменьшился на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в предварительном отчете. В июне показатель снизился на 9.4%.

