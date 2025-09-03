Объём производственных заказов в США в июле сократился на 1.3%

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июле сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 4.8% в июне.

Аналитики прогнозировали сокращение объёма заказов в промышленности США в июле на 1.3%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июле, согласно финальному отчёту, уменьшился на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в предварительном отчете. В июне показатель снизился на 9.4%.