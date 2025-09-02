Курс доллара 81.2977   Курс евро 94.7754  
02.09.2025 17:06

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в августе немного снизилась

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в августе снизилась до 63.7 против 64.8 месяцем ранее.

Тем не менее, ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 65.1.

