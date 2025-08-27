Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились почти на 1 млн баррелей

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 22 августа, сократились на 0.974 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.06 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.49 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.5 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.9 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.9 млн барр.