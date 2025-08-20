EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 6 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились на 0.4 млн баррелей

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 15 августа, сократился на 6.0 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 2.3 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 403.4 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 228.7 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 0.4 млн барр. и составили 23.5 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.382 млн барр. в сутки против 13.327 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 15 августа, сократились на 2.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.1 млн барр.