Базовая инфляция в США в июле ускорилась

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2% после повышения на 0.3% в июне.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.7%, как и в июне.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.8%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в июне.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.1% против 2.9% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.0%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле выросла на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в июне (пересмотрено с -0.1%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.2% против 1.0% месяцем ранее.