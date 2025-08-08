Курс доллара 79.3847   Курс евро 92.6636  
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 августа 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

02:50 мск Платёжный баланс Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

14:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде.

