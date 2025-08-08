Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Расходы домохозяйств Японии;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
02:50 мск Платёжный баланс Японии;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;
10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
14:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде.