Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне вырос на 0.1 по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в мае.

Аналитики прогнозировали сохранение июньского показателя без пересмотра на уровне +0.2%.

Объём оптовых продаж в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в мае (пересмотрено с -0.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июне составил 1.30 против 1.35 годом ранее.