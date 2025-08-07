Число повторных обращений по безработице в США за неделю выросло на 38 тыс.

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 августа, составило 226 тыс., увеличившись на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс., пересмотрено с 218 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 220.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 июля, выросло на 38 тыс. и составило 1.974 млн, достигнув максимального уровня с 6 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.946 млн до 1.936 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась 5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.952 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 июля, сократилось на 1.2 тыс. и составило 2.036 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.96 млн.