Курс доллара 79.3847   Курс евро 92.6636  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:41

Число повторных обращений по безработице в США за неделю выросло на 38 тыс.

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 августа, составило 226 тыс., увеличившись на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс., пересмотрено с 218 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 220.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 июля, выросло на 38 тыс. и составило 1.974 млн, достигнув максимального уровня с 6 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.946 млн до 1.936 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась 5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.952 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 июля, сократилось на 1.2 тыс. и составило 2.036 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.96 млн.

Другие новости

вчера
16:39
Вложения России в золото сократились впервые с декабря 2024 года
вчера
16:22
Рост ставки импортных пошлин увеличит поступления в бюджет США до $50 млрд - Латник
вчера
16:14
Авиаперевозки между РФ и ОАЭ за 5 месяцев составили около 750 тыс человек - Минтранс
вчера
16:02
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА УТРО 1 АВГУСТА СОСТАВИЛИ $681,489 МЛРД ПРОТИВ $688,731 МЛРД НА 1 ИЮЛЯ - ЦБ
вчера
15:41
Число повторных обращений по безработице в США за неделю выросло на 38 тыс.
вчера
15:36
Стоимость затрат на единицу рабочего места в США во II квартале увеличилась на 1.6%
вчера
15:34
Производительность труда вне с/х сектора США во II квартале выросла на 2.4%
вчера
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 7 тыс.
вчера
15:28
Минпромторг РФ предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.