Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 августа

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Товарный торговый баланс Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;

09:00 мск Объём промышленного производства в Германии;

09:00 мск: Торговый баланс Германии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;

09:45 мск: Торговый баланс Франции;

10:00 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;

11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

14:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, предварительно;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Торговый баланс Китая;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США.