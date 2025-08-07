Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 августа

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск Товарный торговый баланс Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;
09:00 мск Объём промышленного производства в Германии;
09:00 мск: Торговый баланс Германии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;
09:45 мск: Торговый баланс Франции;
10:00 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;
11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;
14:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;
14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварительно;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, предварительно;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;
17:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
N/A мск: Торговый баланс Китая;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США.