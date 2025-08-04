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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 августа 2025 г.Объём производственных заказов в США в июне сок...
вчера 17:26

Объём производственных заказов в США в июне сократился на 4.8%

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июне сократился на 4.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 8.3% в мае (пересмотрено с +8.2%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в июне на 4.9%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июне, согласно финальному отчёту, сократился на 9.4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в предварительном отчете говорилось о снижении на 9.3%. В мае показатель вырос на 16.5%.

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