Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения, инфляционные ожидания повысились

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением и составил 61.7.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 70.0 с предварительного уровня 61.8.

В июне значение индекса составило 60.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине июля составил 4.5% против 4.4% в начале месяца и 5.0% в июне.