Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Уровень безработицы в Японии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;
04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии;
11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;
15:30 мск: Уровень безработицы в США;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:00 мск: Расходы на строительство в США;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.