Курс доллара 80.3289   Курс евро 91.7056  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Уровень безработицы в Японии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

15:30 мск: Уровень безработицы в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск: Расходы на строительство в США;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.

Другие новости

вчера
10:14
Норвегия продолжает переговоры с США по торговой сделке даже после ввода пошлин - министр
вчера
10:03
Курс юаня в начале торгов пятницы на Московской бирже снижается до 11,09 руб
вчера
10:00
Мировые цены на палладий могут вырасти до $1500-1700 за унцию в 2026-2027 гг - эксперт
вчера
09:33
Биржевые цены на газ в Европе слабо меняются вблизи отметки в $415 за тыс кубометров
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 августа
вчера
08:40
Министр торговли Малайзии назвал снижение тарифа США до 19% важным достижением
вчера
07:50
Фондовые индексы АТР открывают август снижением как реакцией на импортные пошлины в США
вчера
07:17
Видеосервис Zoom накопил долг в РФ на 302 млн руб - судебные материалы
вчера
06:45
Система мониторинга распространения борщевика с помощью дронов и ИИ может проявиться в РФ
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.