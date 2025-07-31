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вчера 09:50

Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки неизменной (ПОВТОР)

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 30 июля 2025 года.

Несмотря на то, что колебания чистого экспорта по-прежнему влияют на данные, недавние индикаторы указывают, что рост экономической активности в первой половине года замедлился. Уровень безработицы остается низким, а условия на рынке труда - стабильными. Инфляция остается немного повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность относительно экономических перспектив остается высокой. Комитет учитывает риски, связанные с обеими сторонами его двойного мандата.

В поддержку своих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4.25-4.50%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги. Комитет твёрдо привержен поддержке максимальной занятости и возвращению инфляции к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя денежно-кредитной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики по мере необходимости, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценки Комитета будут учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по денежно-кредитной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Сюзан Коллинз; Лиса Кук; Остан Гулсби; Филип Джефферсон; Альберто Мусалем; Джеффри Шмид. Против проголосовали Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, которые на этом заседании предпочли бы понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта. Адриана Куглер отсутствовала и не голосовала.

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