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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 июля

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

08:30 мск Потребительские расходы во Франции;

08:30 мск: ВВП Франции, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

11:00 мск ВВП Германии, предварительно;

11:00 мск: ВВП Италии, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;

15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

15:30 мск: ВВП США;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;

16:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

16:45 мск: Заявление Банка Канады;

16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.

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