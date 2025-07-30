Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 июля

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
08:30 мск Потребительские расходы во Франции;
08:30 мск: ВВП Франции, предварительно;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;
11:00 мск ВВП Германии, предварительно;
11:00 мск: ВВП Италии, предварительно;
12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;
15:30 мск: ВВП США;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;
16:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
16:45 мск: Заявление Банка Канады;
16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;
17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.