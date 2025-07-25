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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2025 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:42

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июне снизился на 9.3%

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне снизился на 9.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 10.3%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования вырос на 16.5% (пересмотрен с +16.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение базового показателя неизменным после его повышения на 0.6% в мае (пересмотрен с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.0% в мае (пересмотрен с +1.7%).

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.2%.

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