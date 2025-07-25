Анонс основных событий и данных макростатистики на пятниццу, 25 апреля

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;
09:00 мск Розничные продажи в Великобритании;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;
16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии.