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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятниццу, 25 апреля

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

09:00 мск Розничные продажи в Великобритании;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии.

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