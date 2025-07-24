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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2025 г.Продажи новых домов в США в июне выросли на 0.6...
сегодня 17:16

Продажи новых домов в США в июне выросли на 0.6% (расширенное сообщение)

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июне выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 623 тыс. в мае.

Аналитики прогнозировали, что в июне число проданных новых домов составит 651 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2024 года продажи новых домов уменьшились на 6.6%.

В целом, в прошлом месяце было продано 54 тыс. новых домов против 56 тыс. в мае и 65 тыс. в апреле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 19 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (11 тыс. домов) и менее 300 тыс. долларов (8 тыс. домов). Кроме того, было продано 6 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 6 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 1 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 3 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 401.8 тыс. долларов против 422.7 тыс. в мае и 413.3 тыс. в апреле. В июне 2024 года медианная цена проданного дома составляла 414.0 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 501.0 тыс. долларов против 511.5 тыс. в мае и 513.6 тыс. в апреле. В июне 2024 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 495.5 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 511 тыс. единиц против 505 тыс. в мае и 500 тыс. в апреле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.8 месяца против 9.7 в мае и 8.5 в апреле.

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