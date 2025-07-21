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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2025 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:18

Индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.3%

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в мае (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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