Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в мае (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.