Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 21 июля

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии;
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
04:00 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;
04:00 мск Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.