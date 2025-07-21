Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 21 июля

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

04:00 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;

04:00 мск Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.