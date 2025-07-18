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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2025 г. Число выданных разрешений на жилищное строит...
вчера 15:57

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне увеличилось на 0.2%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июне увеличилось на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1397 тыс. в годовом исчислении против 1394 тыс. в мае (пересмотрено с 1393 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июне число выданных разрешений на строительство составит 1390 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 4.4%.

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