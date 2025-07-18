Анонс основных событий и данных макростатистики на пятниццу, 18 июля

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии;
11:00 мск Платёжный баланс еврозоны;
11:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
N/A мск: Саммит стран G-20.