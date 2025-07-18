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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятниццу, 18 июля

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

11:00 мск Платёжный баланс еврозоны;

11:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

N/A мск: Саммит стран G-20.

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