Инфляция в США в июне ускорилась

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после повышения на 0.1% в мае.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.7% против 2.4% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.6%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.1% в мае.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.9% против 2.8% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.0%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июне снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в мае (пересмотрено с +0.3%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.0% против 1.4% месяцем ранее.