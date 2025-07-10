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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:39

Число повторных обращений по безработице в США за неделю выросло на 10 тыс.

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 июля, составило 227 тыс., сократившись на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 234 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 232 тыс., пересмотрено с 233 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 5.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 235.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 июня, увеличилось на 10 тыс. и составило 1.965 млн, достигнув максимального уровня с 13 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.964 млн до 1.955 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.955 млн. Показатель обновил максимальный уровень за период с 20 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 июня, увеличилось на 37.9 тыс. и составило 1.93 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.85 млн.

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