Объём производственных заказов в США в мае вырос на 8.2%

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в мае вырос на 8.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 3.9% в апреле (пересмотрено с -3.7%).

Аналитики прогнозировали увеличение объёма заказов в промышленности США в мае на 8.2%.

Объём заказов на товары длительного пользования в мае, согласно финальному отчёту, вырос на 16.4% по сравнению с предыдущим месяцем, как указывалось в предварительном отчете. В апреле показатель сократился на 6.6%.