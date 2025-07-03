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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июля 2025 г.Объём производственных заказов в США в мае выро...
вчера 17:07

Объём производственных заказов в США в мае вырос на 8.2%

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в мае вырос на 8.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 3.9% в апреле (пересмотрено с -3.7%).

Аналитики прогнозировали увеличение объёма заказов в промышленности США в мае на 8.2%.

Объём заказов на товары длительного пользования в мае, согласно финальному отчёту, вырос на 16.4% по сравнению с предыдущим месяцем, как указывалось в предварительном отчете. В апреле показатель сократился на 6.6%.

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