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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2025 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 15:27

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июне сократилось на 33 тыс.

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июне сократилось с учётом сезонных колебаний на 33 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 99 тыс.

В мае число рабочих мест увеличилось на 29 тыс., пересмотрено с 37 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июне уменьшилось на 47 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) сократилось на 15 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 30 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг уменьшилось на 66 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства выросло на 32 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на четверг, 3 июля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне на 120 тыс. после расширения на 139 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, повысится на 1 процентный пункт составит 4.3%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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