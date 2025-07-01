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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2025 г. Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing...
вчера 17:18

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в июне повысилась

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в июне выросла до 69.7 против 69.4 месяцем ранее.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 69.6.

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