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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 июня

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;

04:30 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;

09:00 мск ВВП Великобритании, финал;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;

09:29 мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно;

10:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF;

11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне;

11:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

11:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

17:00 мск Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

20:00 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

20:30 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

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