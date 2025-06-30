Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 июня

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;
04:30 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии;
09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;
09:00 мск ВВП Великобритании, финал;
09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;
09:29 мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно;
10:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF;
11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне;
11:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
11:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;
12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
17:00 мск Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
20:00 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
20:30 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.